Dodécalogue du succès impérial

Sa validité est d’une actualité absolue.

1) Appelle « régime » tout gouvernement non aligné.

2) Poursuis-le et bloque-le.

3) Détruit son économie.

4) Participe au chaos social autant que tu peux.

5) Répète que l’échec est la preuve que les alternatives n’existent pas.

6) Finance les « combattants de la liberté ».

7) Remplace leurs gouvernements irresponsables par des régimes amis.

8) Nomme-le « restauration de la démocratie ».

9) Suspend le harcèlement et le blocus économique.

10) Envoie des bateaux remplis de capitaux avec de « l’aide pour le progrès ».

11) Assure la « libre concurrence » pour tes affaires.

12) Répète.

JM, 4 aavril 2019.

* Jorge Majfud est Uruguayen, écrivain, architecte, docteur en philosophie pour l’Université de Géorgie et professeur de Littérature latinoaméricaine et de Pensée Hispanique dans la Jacksonville University, aux États-Unis d’Amérique. College of Arts and Sciences, Division of Humanities. Il est auteur des romans « La reina de lAmérica » (2001), « La ciudad de la Luna » (2009) et « Crise » (2012), entre d’autres livres de fiction et d’essai.

Traduit de l’espagnol pour El Correo de la Diaspora par : Estelle et Carlos Debiasi

El Correo de la Diaspora. Paris, le 4 avril 2019.